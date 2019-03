Roma, Ranieri vuole blindare la difesa: contro la SPAL per il cleen sheet

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri a caccia di risposte dalla sua difesa nella sfida di oggi contro la SPAL al Mazza. Come riportato dal Corriere di Roma di questa mattina il tecnico vuole e deve registrare il suo pacchetto arretrato che soltanto in otto occasioni in stagione è riuscito a non prendere gol. Con il 4-4-2 il tecnico spera che la sua difesa possa essere più protetta.