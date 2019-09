© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di rifinitura in quel di Trigoria, in vista della gara di domani contro il Sassuolo. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi di tattica Individuali. Out ancora Perotti, Zappacosta e Ünder, a cui va aggiunto Smalling alle prese ancora con noie muscolari. Lo riporta Vocegiallorossa.it.