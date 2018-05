Roma, risentimento muscolare per Alisson. A parte anche Under

© foto di Federico Gaetano

La Roma - riporta vocegiallorossa.it - è in campo in questi minuti per sostenere il penultimo allenamento prima della gara contro il Sassuolo. Lavoro individuale per Alisson per un risentimento muscolare al flessore destro. Lavoro a parte programmato per Fazio mentre svolgono un allenamento individuale anche Defrel, Peres, Antonucci e Under.