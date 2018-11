Roma, risentimento muscolare per Olsen. A Udine giocherà Mirante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risentimento muscolare per Robin Olsen: è questa la notizia dell'ultima ora che arriva, attraverso i colleghi di SkySport, dal ritiro prepartita della Roma in quel di Udine. Questo pomeriggio alla Dacia Arena potrebbe dunque scendere in campo Antonio Mirante, per il suo esordio assoluto con la maglia giallorossa.