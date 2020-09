Roma, salta l'amichevole col Benevento. Sabato alle 17:30 la sfida contro la Sambenedettese

Sabato 5 settembre, alle ore 17:30, la Roma affronterà in amichevole a Trigoria la Sambenedettese. Cambia dunque il nome del primo avversario dei giallorossi, che originariamente avrebbero dovuto confrontarsi con il Benevento. Per gli uomini di Paulo Fonseca si tratterà del primo test in vista della partenza del campionato di Serie A, che scatterà il 19 settembre. L'impegno con la Sambenedettese, che milita nel campionato di Serie C, consentirà ai giallorossi di iniziare quindi ad accumulare minuti, in vista della prima giornata di massima divisione.