Roma-Sampdoria 1-0 al 19'. Tap-in di Juan Jesus su incornata di Cristante

La trasferta di Mosca fa bene alla Roma, che torna a vincere in campionato dopo oltre un mese, nel quale ancora una volta era stata messa in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco. Un successo netto, meritato, che dà morale al gruppo e soprattutto ai giocatori meno impiegati...

Roma in vantaggio dopo 19 minuti di gioco: sugli sviluppi di calcio d'angolo Cristante è bravissimo a staccare di testa e indirizzare il pallone più lontano. La gioia del gol gli viene negata dal tap-in di Juan Jesus che ribadisce in rete un pallone che sarebbe comunque entrato.

