Roma-Sampdoria 2-0 al 59'. Si sblocca Schick contro la sua ex squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Puntuale, la legge dell'ex che si verifica anche in Roma-Sampdoria. Patrick Schick, il giocatore più discusso in queste due stagioni di Roma, si sblocca contro la squadra che l'ha messo in mostra. Azione partita da El Shaarawy che allarga per Kolarov. Il serbo è un treno con la sinistra, va fino al fondo e mette in mezzo un traversone basso per Schick che supera Audero. Roma-Sampdoria 2-0 al 59'.