Roma-Sampdoria 3-1 all'89'. Altro ex in gol: Defrel. Rete bella, ma inutile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol dell'ex anche per Gregoire Defrel. Rete di pregevole fattura per il francese che riceve in area un traversone, liberandosi della marcatura di Manolas palla al piede e superando con una precisa conclusione Olsen. Roma-Sampdoria 3-1 all'89', sesta rete in questo campionato per Defrel.