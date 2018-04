Roma, scatta la vendita libera per il Liverpool: 23mila ticket in prelazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla Roma, che si prepara alla semifinale di Champions League contro il Liverpool. Da questa mattina alle ore 10:00 - riporta Vocegiallorossa.it - scatterà la vendita libera per l'acquisto dei tagliandi della gara del prossimo 2 maggio. Nella fase di prelazione sono stati staccati circa 23.000 tagliandi, ne restano circa 35.000 per assistere alla semifinale di ritorno di Champions League in programma allo stadio Olimpico.