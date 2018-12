Fonte: VoceGiallorossa.it

Dopo la bella prestazione contro il Sassuolo, condita da un rigore procurato e un gol, Patrik Schick è in dubbio per il match contro il Parma. Infatti, nella rifinitura di domani mattina sarà valutato meglio il suo fastidio agli adduttori e si prenderà una decisione in merito a una convocazione.