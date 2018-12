© foto di Federico Gaetano

Dopo la bella prestazione contro il Sassuolo, condita da un rigore procurato e un gol, Patrik Schick è in dubbio per il match contro il Parma. Infatti, nella rifinitura di questa mattina sarà valutato meglio il suo fastidio agli adduttori e si prenderà una decisione in merito a una convocazione. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, il tecnico giallorosso non intende far partire Schick titolare per non correre rischi. Al suo posto è pronto a tornare dal primo minuto Edin Dzeko, il quale dopo i due spezzoni di gara giocati contro Juventus e Sassuolo, sembra aver ritrovato la condizione necessaria a guidare l'attacco della Roma.