Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa...

Parma, personalizzato per Di Gaudio e Gobbi. Terapie per Dimarco

Chievo, primo allenamento in vista del Napoli: domani doppia seduta

Italia under 17, i convocati per il Torneo dei Gironi

Milan, Calabria in gruppo. Personalizzato per Calhanoglu

Italia, porta imbattuta per 3 match di fila. Ultima volta a marzo con Ventura

Lazio, differenziato per Caicedo. Doppietta di Milinkovic in partitella

Sampdoria, nel pomeriggio la ripresa con i nazionali. Praet è ok

Zanetti: "Sognavo di diventare come chi ha fatto la storia dell'Inter"

Adailton su Bologna-Fiorentina: "Simeone non è un bomber. Stimo Pioli"

Milan, Gattuso dovrebbe recuperare Calabria e Calhanoglu per la Lazio

Napoli, Mertens a due gol dai 100 in azzurro: Ciro sulla scia di Hamsik

Kean debutta in nazionale, Balotelli felice: "Fiero di te"

Roma, Schick va in gol e può partire titolare con l'Udinese

Inter, Beppe Marotta arriva in Lega assieme ad Antonello

Onofri: "Derby, Genoa favorito. Problemi difensivi per la Samp"

Roma, Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e Perotti out per l'Udinese

Un gol, bellissimo, con la maglia della Repubblica Ceca per riprendersi la Roma. Potrebbe essere questo il percorso di Patrik Schick . Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , infatti, il giovane ex Sampdoria, dopo la rete alla Slovacchia, avrebbe conquistato Di Francesco e potrebbe partire titolare al posto di Edin Dzeko contro l'Udinese.

