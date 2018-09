Roma sconfitta nell'anticipo, il QS: "Milan in marcia"

© foto di Lazzerini

L'edizione nazionale del Quotidiano Sportivo riserva spazio in prima pagina alla vittoria del Milan contro la Roma, in occasione dell'anticipo del terzo turno di Serie A. 2-1 il risultato finale, mentre il giornale titola: "Milan in marcia". Kessié ha firmato il vantaggio rossonero, Fazio ha pareggiato i conti ma Cutrone nel finale ha regalato i tre punti ai rossoneri.