Sinisa Mihajlovic è uno dei candidati alla panchina della Roma. Un nome, però, che non piace ai tifosi giallorossi, che nella nottata hanno espresso il loro dissenso con delle scritte in diverse zone della Capitale. Una di queste, particolarmente deprecabile, recita: “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”, firmato Pedayn, gruppo della Curva Sud.

Pare che gli ultras della #Roma non abbiano preso bene (per usare un eufemismo) le voci che vedrebbero il club giallorosso interessato a Sinisa #Mihajlovic come nuovo allenatore. #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #SerieATIM pic.twitter.com/oFizyu18fE

— Zerocinquantuno Sempre Comunque (@ZO_it) 31 maggio 2019