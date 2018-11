Roma, senza De Rossi si punta su Zaniolo: Cristante in panchina

Padova, i convocati per il derby: rientrano Minesso e Vogliacco

Le pagelle della Cremonese - Perrulli il migliore, in ombra Castrovilli

Cosenza, i convocati di Braglia: prima chiamata per il baby Salines

Foggia, i convocati di Grassadonia per la sfida col Brescia

Brescia, Corini: "Dobbiamo sacrificare un pezzo di noi per la squadra"

Hellas, Grosso: “Dobbiamo fare meglio, sono sempre in discussione “

Le probabili formazioni di Palermo-Cosenza - Puscas dal 1', out Rispoli

Hellas, la pazienza sta esaurendosi: fischi per Grosso e squadra

Pescara, Memushaj: "Possiamo giocarci le nostre carte per la A"

Eusebio Di Francesco sta pensando a quale formazione schierare nel match di stasera contro la Fiorentina e, secondo il Corriere della Sera , potrebbe puntare su Nicolò Zaniolo , rilanciando l'ex Inter e lasciando in panchina Cristante, pagato 30 milioni la scosa estate. Non ci sarà De Rossi e dunque a rimpiazzarlo potrebbe essere il baby talento giallorosso.

