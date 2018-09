Roma, sfida a Madrid e una confusione Real per Di Francesco

© foto di www.imagephotoagency.it

"Confusione Real". E' il titolo scelto da Tuttosport per raccontare il momento di una Roma in difficoltà a livello tattico e atletico, con Eusebio Di Francesco che pare faticare a trovare soluzioni. Domani il debutto in Champions League con Pastore verso il no. Ben 72 i tiri subiti in 4 gare, la rosa sembra corta per una mediana a 3 e anche con il 4-2-3-1 De Rossi e Nzonzi stanno faticando a coesistere.