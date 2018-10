Roma, si tenta il recupero in extremis di Kluivert e Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sull'infermeria della Roma direttamente da Sky Sport. Resta molto difficile e rischioso il recupero di De Rossi e Manolas per la gara in trasferta contro la Fiorentina in programma sabato alle 18. Maggiori possibilità, invece, per Pastore e Kluivert, che in questi minuti stanno svolgendo a Trigoria un lavoro individuale assieme agli infortunati di lungo corso, Perotti e Karsdorp. L'ultimo tentativo per far rientrare Pastore e Kluivert in gruppo verrà fatto in extremis nella giornata di venerdì, vigilia del match.