Roma, siglato accordo di sponsorizzazione con Hyundai

Azienda sudcoreana sarà back sponsor, operazione da 8,5 mln

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Roma nella prossima stagione scenderà in campo con una casacca griffata da due sponsor. Oltre a quello che comparirà sul davanti - Qatar Airways - ci sarà sul retro (ma solo in occasione di tutte le competizioni nazionali fino al 2021) anche il logo della Hyundai Motors. La nuova partnership pluriennale con l'azienda sudcoreana era nell'aria ed è stata annunciata dal club giallorosso attraverso un comunicato. Grazie al back sponsor nelle casse di Trigoria finiranno complessivamente circa 8,5 milioni di euro. Nell'attivare l'accordo, il marchio Hyundai sarà inoltre visibile, tra gli altri, in occasione delle partite interne della Roma allo stadio Olimpico sotto forma di pubblicità led a bordo campo, al centro sportivo della squadra e attraverso una presenza sui social network e nei digital media.