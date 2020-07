Roma, Smalling ha recuperato. Ma Fonseca può ancora risparmiarlo con l'Inter

A causa di un problema agli adduttori, Chris Smalling ha saltato le partite contro Parma, Brescia ed Hellas Verona. Quando lo rivedremo in campo? Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore di proprietà del Manchester United sarebbe pronto a rientrare in campo, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. Tuttavia domani contro l'Inter è ancora in dubbio: toccherà a Fonseca decidere se rischiarlo dall'inizio o meno.