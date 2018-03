Roma, solo affaticamento muscolare per Perotti. Andrà in Nazionale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti ha svolto oggi dei test medici che non hanno evidenziato lesioni, ma solo un affaticamento muscolare. Il calciatore si aggregherà alla Nazionale argentina, mentre la Roma resterà in contatto con i medici dell'Albiceleste per monitorare le condizioni dell'ex Genoa. Lo riporta vocegiallorossa.