Sospiro di sollievo per Eusebio Di Francesco e per la Roma: Kostas Manolas torna a disposizione della squadra giallorossa dopo gli impegni con la Nazionale greca e contrariamente a quanto si temeva, non ha avuto conseguenze gravi dall'infortunio rimediato con la selezione ellenica. Solo contusione per lui, che sarà dunque a disposizione per la sfida al Chievo e soprattutto per quella al Real Madrid di mercoledì prossimo.