Roma, solo un exploit della squadra potrebbe riportare entusiasmo

Cresce la tensione nella Capitale tra i tifosi della Roma e la proprietà Pallotta. Striscioni nella notte hanno sottolineato come il rapporto sia decisamente incrinato da tempo, con il popolo giallorosso che non attendeva altro che un annuncio di cessione poi strozzato dal Covid-19 e dalla nuova trattativa con Friedkin che al momento può dirsi saltata. Solo un exploit in campo da parte di Fonseca e della sua squadra potrebbe calmare le acque e spostare l'attenzione sulla conquista di un posto in Champions magari, oppure ancora meglio sulla vittoria dell'Europa League. A quel punto Fienga potrebbe provare ad accumulare denaro da reinvestire senza essere troppo invasivo, salvaguardando i cartellini di Zaniolo e Pellegrini per esempio. L'entusiasmo nel breve tempo passa dal campo, per quello permanente servirà un nuovo proprietario, magari che riparta da Roma e dai suoi tifosi prima che dalle parole asset o plusvalenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.