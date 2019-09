Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima tegola in casa Roma per quel che riguarda Chris Smalling. Il difensore ha infatti riportato un sovraccarico muscolare ed è in dubbio per la gara contro il Sassuolo in programma per domenica alle ore 18 all'Olimpico. Nelle prossime ore il centrale arrivato in prestito dal Manchester United si sottoporrà a nuovi controlli per stabilire eventuali tempi di recupero.