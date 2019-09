Nicolò Zaniolo e Mert Cetin, gli ultimi a rientrare dagli impegni internazionali, riprenderanno oggi ad allenarsi con la Roma. Ad eccezione degli infortunati Perotti, Zappacosta e Cengiz Under, che ieri hanno svolto un lavoro personalizzato, Paulo Fonseca ha tutta la rosa a disposizione e quella che scenderà in campo contro il Sassuolo, domenica alle 18, sarà la prima vera Roma della stagione. Ieri primo allenamento con i nuovi compagni di Henrikh Mkhitaryan: visto il suo stato di forma, con tre allenamenti veri nelle gambe più la rifinitura di sabato, le possibilità di un esordio dal primo minuto sono elevate. Torna a disposizione Leonardo Spinazzola - sottolinea il Corriere di Roma - che si era fermato per un problema muscolare prima della gara contro il Genoa. Ieri l’ex juventino è tornato a lavorare con il gruppo: sarà convocato e probabilmente partirà dalla panchina.