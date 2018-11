Roma, squadra al lavoro in vista dell'Inter. Manolas in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, prossima avversaria dell'Inter in campionato, è scesa in campo a Trigoria dopo la sconfitta di Udine per preparare la partita di Champions League contro il Real Madrid. La squadra è stata divisa nei consueti due gruppi post-partita, con un lavoro defaticante per chi ha giocato ieri. Lorenzo Pellegrini ha effettuato il lavoro di scarico insieme ai compagni, ma deve comunque essere valutato. Kostas Manolas di nuovo in gruppo, individuale per Diego Perotti, Javier Pastore e Robin Olsen. Ancora terapie per Daniele De Rossi.