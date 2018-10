Roma, squadra subito in campo: scarico per chi ha giocato ieri

La Roma è tornata ad allenarsi alle 10:45 dopo la sconfitta contro la SPAL per preparare la gara di martedì sera contro il CSKA. Come riporta Roma TV, l'allenamento è diviso da una seduta di scarico per chi ha giocato ieri mentre gli altri hanno svolto un allenamento tattico. Ancora lavoro individuale per De Rossi e Kolarov, alle riprese dai rispettivi infortuni, che proveranno a recuperare per la Champions League. Terapie invece per Karsdorp e Perotti, sicuramente assenti martedì.