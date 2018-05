Roma, Strootman recuperato. Più difficile la convocazione di Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la Roma di Di Francesco recupera Kevin Strootman, che ha giocato contro la Primavera in partitina. Perotti ha invece lavorato a parte, il suo problema muscolare è più complicato da risolvere ma potrebbe essere convocato per la sfida contro la Juventus. Prosegue nel recupero Rick Karsdorp, che tornerà in gruppo lunedì.