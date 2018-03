Roma, tattica e partitella contro la Primavera. Torna in gruppo Defrel

Fonte: vocegiallorossa.it

Allenamento a Trigoria per la Roma in vista della prossima partita di Serie A, contro il Bologna. Buone notizie per il tecnico Di Francesco che, nazionali a parte, ha tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per Karsdorp che prosegue il lavoro individuale. Questo il programma della sessione mattutina di allenamento: palestra, attivazione muscolare, focus tattico e partitella a campo ridotto. Poiché l’allenamento è stato più lungo e intenso del previsto, con tanto di partitella con la Primavera, l’allenamento del pomeriggio è annullato.