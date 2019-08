Roma, tegola in vista del Genoa: si ferma Perotti, non sarà convocato

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Brutte notizie per la Roma in vista della sfida di domani contro il Genoa. Si è infatti fermato per un problema muscolare Diego Perotti che probabilmente non sarà incluso nella lista dei convocati. Il 31enne argentino salterà dunque la sfida contro sua ex squadra.