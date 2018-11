Roma, terapie per Dzeko, El Shaarawy, Coric e Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima di scendere sul prato del Centro Tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria, la Roma si è trattenuta in sala video, dove ha visualizzato i riflessi filmati dell'Inter, prossima avversaria in campionato. La sessione poi si è svolta sul Campo B, un allenamento prettamente tattico. Lavoro individuale in campo per Daniele De Rossi, mentre Dzeko, El Shaarawy, Coric e Lorenzo Pellegrini hanno svolto terapie. Tutti gli altri in gruppo. Lo riporta Vocegiallorossa.it.