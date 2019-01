© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ripreso già oggi il lavoro della Roma a Trigoria dopo l'ennesima rimonta subita in casa dell'Atalanta. I giallorossi cominciano a preparare la sfida di mercoledì pomeriggio in casa della Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi ha giocato ieri ha effettuato lavoro di scarico, mentre gli altri sono scesi in campo per l'allenamento. Terapie per Juan Jesus, Mirante, Perotti ed Ünder. Lo riporta Vocegiallorossa.it.