© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo stato di tensione in casa Roma tra squadra e ultras non si è esaurita ieri nonostante la vittoria contro il Chievo Verona. I tifosi presenti al Bentegodi, a fine partita, hanno risposto al tentativo di saluto da parte della squadra con il coro: "Vincete solo col Chievo", sottolineando come il clima sia pessimo e che potrebbe accompagnare i giallorossi anche fino al termine della stagione. Potrebbe non bastare neanche il passaggio del turno in Champions o i passi in avanti in classifica, perché le impressioni in tal senso sono tutt'altro che ottimistiche. A riportarlo è Il Corriere della Sera.