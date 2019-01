© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diversi gli episodi dubbi in Roma-Torino che hanno provocato le proteste di Cairo e che rivediamo con la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Un rigore reclamato per parte, in entrambi i casi Giacomelli lascia correre. Al 22’ della ripresa, cross dalla destra, torre di Dzeko, Lyanco intercetta il pallone con il braccio sinistro molto largo, il direttore di gara non interviene e conferma la decisione dopo un silent check del Var Irrati. Scelta condivisibile, il difensore granata muove il braccio verso il pallone ma sembra toccare tra petto e spalla. Al 31’ protesta il Torino per un contatto tra Belotti e Olsen: l’attaccante granata subisce una lieve spinta da Fazio ed entra in collisione con il portiere della Roma, che sembra arrivare sul pallone un istante prima di lui. Anche qui Giacomelli lascia correre: ci sta, ma una review avrebbe fugato i dubbi".