Roma, trequarti decimata. Spazio a Pastore, Antonucci il jolly

Perotti è stato il primo. Poi Under, Pellegrini e ieri si è aggiunto Mkhitaryan. Sono quattro i trequartisti della Roma fermi ai box. Una epidemia di infortuni che ha decimato la formazione di Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni, iniziando da quello di domani in casa del Wolfsberger in Europa League. Contro gli austriaci, dunque, è praticamente certa la presenza di Javier Pastore da titolare, assieme a Justin Kluivert e Nicolò Zaniolo. Dalla panchina, invece, potrebbe trovare spazio Mirko Antonucci, talento classe 1999 dei giallorossi rimasto nella Capitale dopo la positiva avventura a Pescara dello scorso anno.