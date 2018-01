Roma, tutti in gruppo tranne Perotti: l'argentino alle prese con le terapie

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

La Roma di Eusebio Di Francesco è tornata in campo alle ore 11:00 per continuare la preparazione in vista del match di domenica sera contro l'Inter. Per il tecnico Di Francesco e i suoi calciatori quello di oggi è stato l'ultimo vero allenamento prima della rifinitura di domani, per poi partire alla volta di Milano. I giallorossi hanno iniziato la sessione in sala video per studiare l'avversario e per correggere eventuali errori tattici. I giocatori, successivamente, hanno lavorato circa 15 minuti in palestra per poi scendere in campo per un'attivazione muscolare e un'ultima parte di lavoro tattico. Perotti ha proseguito con le terapie per il recupero dal problema al bicipite femorale della coscia destra mentre il resto della squadra ha lavorato regolarmente in gruppo.