Roma-Udinese, i convocati di Tudor: recupera Pussetto, out Zeegelaar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza lo squalificato Zeegelaar e gli infortunati Behrami, Nuytinck, Opoku e Barak, ma col recuperato Pussetto, l'Udinese affronterà domani la Roma nella seconda gara del 32° turno di Serie A. Di seguito le scelte di Igor Tudor, che per la sfida ai giallorossi può contare anche su Marco D'Alessandro, in dubbio per qualche problemino avuto in settimana:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: De Maio, Ekong, Samir, Stryger, Wilmot.

Centrocampisti: Badu, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mandragora, Micin, Sandro.

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk.