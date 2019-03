Dopo 2 mesi stop esterno pronto ad allenarsi di nuovo in gruppo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo due mesi di stop Cengiz Under è pronto per tornare in campo. L'esterno offensivo della Roma, che il 19 gennaio si era fermato nei primi minuti della sfida col Torino per una lesione al retto femorale sinistro, nei giorni scorsi si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Il turco quindi è clinicamente guarito, la lesione è scomparsa, e già a metà della prossima settimana tornerà a lavorare col resto della squadra agli ordini di Ranieri. L'obiettivo di Under ovviamente è quello di provare a rientrare subito tra i convocati per la sfida di domenica prossima all'Olimpico col Napoli.