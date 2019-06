Roma, Under mattatore con la Turchia: "Una delle notti più belle"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol liberazione per Cengiz Under ieri sera in Turchia-Francia, gara di qualificazione ai prossimi Europei. L'esterno d'attacco della Roma, autore del 2-0 finale, ha commentato con grande gioia su Instagram la splendida notte di Konya dopo la stagione difficile vissuta tra polemiche e infortuni nella capitale: "È stata una delle notti più speciali della mia carriera. Il nostro percorso è luminoso, andiamo insieme verso vittorie ancora più grandi”.