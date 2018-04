Roma, verso il Barça: cresce l'idea El Shaarawy nel tridente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana de La Repubblica racconta i sogni dei tifosi romanisti in vista della trasferta di Barcellona. Quella dove Radja Nainggolan sta cercando di fare di tutto per esserci, in campo, convocato anche Lorenzo Pellegrini mentre Cengiz Under non ce la fa. Ecco che, così, Eusebio Di Francesco ha l'idea Stephan El Shaarawy dal 1' con Edin Dzeko e Diego Perotti.