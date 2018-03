Roma, verso lo Shakhtar: tridente con Under, Dzeko e Perotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola snocciola il possibile undici anti-Shakhtar che la Roma dovrebbe schierare domani. Alisson tra i pali, davanti Under e Perotti ai fianchi di Dzeko. In mediana spazio ai tre titolari: Nainggolan, De Rossi e Strootman, dietro invece Florenzi e Kolarov terzini con Manolas-Fazio coppia centrale.