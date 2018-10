Roma-Viktoria Plzen 5-0: il tabellino della gara

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

PSG, Tuchel: "Neymar non è al top ma resta comunque decisivo"

Man United-Valencia, gara iniziata in ritardo per colpa... del traffico

WBA, il centrocampista Bakary Sako firma per una stagione

Chelsea, Drinkwater out dai piani di Sarri: il giocatore però non ha fretta

Roma, Dzeko: "Contento per la tripletta. Il ritiro ci ha fatto bene"

Man Utd, Mourinho: "Le parole di Scholes non m'interessano"

Albania, i convocati di Panucci: 9 gli italiani. Prima chiamata per Vrioni

CSKA, Goncharenko: "All'intervallo giocatori increduli per il vantaggio"

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman (26' st Ekpai), Horava (20' st Kolar), Kovarik; Krmencik (33' st Reznicek). A disp.: Hruska, Pernica, Havel, Chory. All.: Vrba

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov (29' st Lu. Pellegrini); Cristante, Nzonzi; Ünder (29' st Schick), Lo. Pellegrini (29' st Zaniolo), Kluivert; Dzeko. A disp.: Mirante, Marcano, Santon, El Shaarawy. All.: Di Francesco

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

