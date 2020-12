Roma, Villar: "Il 2020 l'anno in cui sono cresciuto di più, non potrei essere più felice"

Tramite il suo profilo Instagram, Gonzalo Villar ha lasciato un lungo messaggio di auguri: "Per la maggior parte delle persone questo 202 è stato, e giustamente, un disastro. Ma io, a livello personale, devo ringraziare Dio per quest'anno, del quale posso dire senza timore di sbagliare che è stato l'anno in cui sono cresciuto di più e sono maturato molto a livello sportivo e personale. Dovevo fare un passo verso l'elite del calcio e ho deciso di lasciare la Spagna per realizzare il sogno per il quale lotto da quando avevo 3 anni, e non potrei essere più felice in questa città meravigliosa e in un club come la Roma. A livello personale, è stato un anno che mi ha mostrato che se sei forte mentalmente, ogni difficoltà può essere superata, ma quest'anno devo ringraziare di cuore tutti coloro che sono stati parte del mio circolo di giorno in giorno. Onestamente, senza di voi, quest'anno sarebbe stato molto difficile per me. Ho potuto incontrare persone meravigliose, che si sono unite a quelle che sono state con me per tutta la vita, per cui non potrei essere più felice. Infine, grazie alla mia famiglia, per essere sempre con me, nei bei momenti, ma specialmente in quelli cattivi".