Ultima amichevole ok per la Roma, che oggi ha battuto l’Arezzo per 3-1. La formazione giallorossa si è imposta grazie alle reti di Perotti, Dzeko e Kluivert. Inutile per la formazione toscana la rete messa a segno su rigore da Belloni. Buon test per la formazione di Paulo Fonseca a otto giorni dall’esordio in campionato contro il Genoa.