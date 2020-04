Roma, Zaniolo a Florenzi: "Mi hai sempre dato una mano". La risposta: "Sei un amico"

vedi letture

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha mandato un video saluto ad Alessandro Florenzi nel corso del suo intervento su Sky Sport: "E' da un po' che non ci vediamo ma devo dire che ci manchi tantissimo. Ho incontrato una persona speciale sia dentro che fuori dal campo. Nei momenti bui mi hai sempre dato una mano, spero di incontrarti presto". Pronta la risposta dell'esterno del Valencia: "E' un ragazzo speciale. Ho conosciuto un ragazzo speciale perchè appena arrivato era tranquillissimo ma piano piano ha tirato fuori le sue qualità umane e calcistiche. L'ho sempre preso sotto la mia ala protettiva, non gli ho mai parlato quando giocava bene ma gli ho sempre detto la mia quando magari non si allenava al massimo o aveva una partita storta che può capitare a tutti. Quello che ho passato io non è stato facile, sapete a cosa mi riferisco. Quando ho visto quel movimento, la faccia - faccio fatica anche a parlarne - ho sentito di fare quello che un amico farebbe per lui, quello che altre persone hanno fatto per me e ho cercato di stargli vicino in tanti modi. Non mi sono mai sentito fuori luogo andare in ospedale e a casa sua. Ora ci sentiamo, ci scriviamo, gli voglio tanto bene".