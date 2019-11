Roma, Zaniolo il più giovane giallorosso a segnare con l'Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol, quello realizzato da Nicolò Zaniolo con la maglia della Nazionale italiana contro l'Armenia in quel di Palermo, destinato ad entrare anche negli annali statistici della Roma. Come riporta Opta, infatti, il 22 giallorosso è il più giovane calciatore del club capitolino ad andare in gol con la maglia dell'Italia con 20 anni e 139 giorni. Superato una leggenda azzurra e della Roma come Daniele De Rossi che era andato a segno a 21 anni e 42 giorni