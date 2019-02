Roma, Zaniolo il predestinato: c'è chi vuole dargli la maglia numero 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri la Capitale si è risvegliata con un’ondata di tifosi che, secondo il racconto della Gazzetta dello Sport, proponeva qualcosa che solo poche ore prima sarebbe parso blasfemo: dare al Predestinato (Zaniolo, che due sere fa ha segnato una doppietta in Champions dopo le belle prove in campionato) la maglia numero 10, quella che fu del capitano di una generazione, Francesco Totti. Inoltre la società non vuole cederlo, come ha ammesso lo stesso presidente Pallotta. E da metà marzo (dopo il match di ritorno col Porto) cominceranno trattative che a giugno porteranno alla firma di un contratto fino al 2024, presumibilmente sulla base di 2 milioni di base più bonus (ad obiettivi e a rendimento) che possano far lievitare l’ingaggio fino a 2,5 milioni.