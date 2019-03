© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro la SPAL, in programma sabato alle 18. La squadra ha iniziato a lavorare in palestra, per poi dedicarsi a un lavoro atletico e tattico. Lavoro individuale in campo per Kolarov, Pastore, Perotti, Zaniolo, con quest'ultimo che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, e Ünder. Terapie per Manolas, Pellegrini e De Rossi.