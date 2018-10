Roma, Zeman su Schick: "Di Francesco non sa cosa fare con lui"

L'ex allenatore della Roma Zdenek Zeman ai microfoni della stampa ceca ha parlato dell'adattamento nella Capitale dell'attaccante ceco Patrik Schick: “Giocano con tre attaccanti, ma il centravanti è Dzeko e lui non riesce a trovare spazio. Di Francesco non sa cosa fare con lui. A Genova era un buon giocatore, ma giocava in posizione centrale", ha dichiarato.