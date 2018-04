Romagnoli, corsa contro il tempo: vuole esserci in Juve-Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul recupero in casa Milan di Alessio Romagnoli, difensore attualmente ai box a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia. Il calciatore classe '95 sta seguendo un programma di recupero personalizzato per provare a recuperare in vista della finale di Coppa Italia che andrà in scena il 9 maggio all'Olimpico di Roma e vedrà i rossoneri contrapporsi alla Juventus.