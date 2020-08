Romania U21, Mutu sponsorizza Marin: "Se l'Hellas Verona l'acquista fa 13"

Adrian Mutu, commissario tecnico della Romania Under 21, ai microfoni di Hellas Live si è così espresso su Marius Marin, centrocampista del Pisa accostato anche all'Hellas Verona: “L’ho analizzato tanto guardando le sue partite. È uno che non molla mai, lotta sempre, un guerriero. L’ho avuto con me tre giorni (stage Romania Under 21, ndr) e mi ha confermato che è un professionista serio, uno che dà sempre il 100%, lavora e gioca per la squadra, un ragazzo capace anche di fare gruppo. Per me il Verona fa tredici se lo acquista e non lo dico perché è un mio connazionale. La mia è un’analisi da allenatore. Se può ricoprire il ruolo di Amrabat, in coppia con Veloso? Certo. Lui può giocare in qualsiasi posizione in mezzo al campo, ha e dà i tempi alla squadra. Tatticamente è maturo, mi piace nel ruolo di 6. La cosa che più mi piace di lui è la mobilità tattica. Impressionante. Può diventare un grande giocatore e secondo me tra qualche mese la nazionale maggiore lo convocherà”.